الصفحة الاقتصادية

وزير التخطيط يعلن تخصيص 30 مليار دينار لمكافحة الفقر في بغداد


أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الاثنين، عن تخصيص مبلغ 30 مليار دينار لمكافحة الفقر في محافظة بغداد، فيما دعا المحافظة الى إعداد خطة استثمارية لإتاحة المشاريع الكبيرة أو المتلكئة فرصاً استثمارية أمام القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إعادة تأهيل المداخل الخمسة للعاصمة.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزيرها نوري صباح الدليمي وجه، اليوم، بتخصيص مبلغ 30 مليار دينار لمكافحة الفقر في محافظة بغداد، وكشف عن استراتيجية الوزارة لاستئناف المشاريع المتوقفة في أقضية ونواحي العاصمة، والسعي نحو تنفيد المزيد من المشاريع الحيوية فيها".

وأضافت الوزارة، أن "التوجيه جاء خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه الدليمي بحضور فلاح الجزائري محافظ بغداد ورياض العضاض رئيس مجلس المحافظة والملاكات المتقدمة في وزارة التخطيط ومحافظة بغداد"، مبينة أنه "جرى خلال الاجتماع بحث توفير السبل اللازمة لتنفيذ المشاريع الحيوية في أقضية ونواحي بغداد، من بينها بناء 146 مدرسة، وعدد من المراكز الصحية والمستشفيات، وتنفيذ مشاريع مياه الشرب والمجاري، وإعادة تأهيل الطرق".

ودعا الدليمي، بحسب البيان، محافظة بغداد إلى "إعداد خطة استثمارية لإتاحة المشاريع الكبيرة أو المتلكئة فرصاً استثمارية أمام القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إعادة تأهيل المداخل الخمسة للعاصمة، وبناء مخازن ومراكز متخصصة للتبادل التجاري، والسعي من خلال ذلك لتوفير المزيد من فرص العمل".

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