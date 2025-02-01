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دائرة التسجيل العقاري تعمم قرار البنك المركزي بخصوص العقار الذي يتجاوز سعره ١٠٠ مليون دينار والذي يلزم البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف والتأكد من مصادر اموال المشتري
وكالة انباء براثا
85
2025-02-01
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دائرة التسجيل العقاري تعمم قرار البنك المركزي بخصوص العقار الذي يتجاوز سعره ١٠٠ مليون دينار والذي يلزم البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف والتأكد من مصادر اموال المشتري
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دائرة التسجيل العقاري تعمم قرار البنك المركزي بخصوص العقار الذي يتجاوز سعره ١٠٠ مليون دينار والذي يلزم البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف والتأكد من مصادر اموال المشتري
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