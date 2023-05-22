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بالوثيقة .... السوداني يوجه وزارة المالية بمعالجة اوضاع الاوائل الذين تم تعيينهم على ملاك بقية الوزارات


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