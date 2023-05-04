الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الوثائق
بالوثيقة.. القضاء يكشف عن مرشحه لعضوية مجلس المفوضيين
وكالة انباء براثا
91
2023-05-04
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالوثيقة.. القضاء يكشف عن مرشحه لعضوية مجلس المفوضيين
بالوثائق.. منح استثمارات بقيمة 230 مليون دولار في مطار بغداد لشركة رأسمالها 50 ألف دولار
بالوثيقة ... رئيس كتلة حقوق النائب حسين مؤنس يطالب الادعاء العام بالتحقيق مع مصطفى الكاظمي
الوثيقة وزارة التربية تقرر أعتماد شهادة الوقفين كمعلمين
بالوثيقة ... اعفاء المقرب من الحلبوسي، حامد صبار مدير اوقاف الانبار على خلفية فساد
بالوثائق .. صدور امر استقدام قضائي بحق البطريرك لويس ساكو بتهمة الاحتيال
بالوثيقة تكليف اللواء فلاح شغاتي مساعداً لوزير الداخلية لشؤون الاستخبارات
بالوثيقة.. البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة بشأن الدفع الالكتروني
مجلس القضاء الأعلى يوجه بمنع إستلام المحاكم العراقية أي دعوى قضائية تعنى بالأمور الفنية الخاصة بالإمتحانات
تحذير من ترد كبير بالخدمة.. وزارة الاتصالات تلزم شركات الهاتف بتزويد الإنترنت عبرها حصراً
الاكثر مشاهدة في (
الوثائق
)
72 ساعة
بالوثيقة.. القضاء يكشف عن مرشحه لعضوية مجلس المفوضيين
92
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
0
يورو
0
الجنيه المصري
0
تومان ايراني
0
دينار اردني
0
دينار كويتي
0
ليرة لبنانية
0
ريال عماني
0
ريال قطري
0
ريال سعودي
0
ليرة سورية
0
دولار امريكي
0
ريال يمني
0
التعليقات
ابو حسنين
: المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع
:
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري
: تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع
:
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي
: اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع
:
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر
: ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع
:
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد
: شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع
:
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف
: ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع
:
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma
: احسنت ...
الموضوع
:
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم
: رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع
:
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم
: السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع
:
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن
: الى رحمة الله ...
الموضوع
:
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
فيسبوك