بالوثيقة تكليف اللواء فلاح شغاتي مساعداً لوزير الداخلية لشؤون الاستخبارات

التعليقات

ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ... الموضوع :

نفحات قرآنية ﴿47﴾

ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ... الموضوع :

ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..

mazin tuma : احسنت ... الموضوع :

هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟

رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ... الموضوع :

وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم

ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ... الموضوع :

وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم

مواطن : الى رحمة الله ... الموضوع :

وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم

حسين جاسم : ياعلي مددد ... الموضوع :

اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)

مهند : كلام رائع ومقال شيق ... الموضوع :

المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!

ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ... الموضوع :

بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية