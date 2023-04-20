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بالوثيقة تكليف اللواء فلاح شغاتي مساعداً لوزير الداخلية لشؤون الاستخبارات
وكالة انباء براثا
16
2023-04-20
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التعليقات
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