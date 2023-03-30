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جمع تواقيع نيابية لادراج فقرة تتضمن زيادة رواتب المتقاعدين ضمن موازنة 2023.
وكالة انباء براثا
52
2023-03-30
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جمع تواقيع نيابية لادراج فقرة تتضمن زيادة رواتب المتقاعدين ضمن موازنة 2023.
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التعليقات
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