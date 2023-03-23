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بالوثيقة ..الساعدي يطالب بكشف الذمة المالية للكاظمي ووزراء حكومته قبل صرف رواتبهم
وكالة انباء براثا
14
2023-03-23
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بالوثيقة ..الساعدي يطالب بكشف الذمة المالية للكاظمي ووزراء حكومته قبل صرف رواتبهم
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