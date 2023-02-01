بالوثيقة.. الداخلية تجيز لمتقاعديها حمل السلاح

وافق وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، على منح ضباط ومنسبي وموظفي الوزارة إجازة حيازة وحمل السلاح.

وجاء في كتاب موجه من إلى مديرية الهويات وإجازات السلاح، أنه "حصلت موافقة وزير الداخلية على ما جاء في كتابكم بخصوص منح ضباط ومنتسبي وموظفي وزارة الداخلية المحالين على التقاعد إجازة حيازة وحمل السلاح لمدة خمسة سنوات استثناءً من الضوابط بعد استيفاؤهم للشروط الواردة في المادة 6/ أولاً من قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017".

وبحسب الكتاب، تأتي هذه الخطوة "تثميناً للجهود المبذولة من قبلهم".