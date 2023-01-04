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بالوثيقة ... وزير الدفاع يطلق سراح العسكريين الموقوفين عن مخالفات انضباطية
وكالة انباء براثا
79
2023-01-04
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بالوثيقة ... وزير الدفاع يطلق سراح العسكريين الموقوفين عن مخالفات انضباطية
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