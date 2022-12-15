بالوثيقة | مواعيد امتحانات نصف السنة للدراسة الابتدائية يوم الاربعاء 25/1/2023 وتنتهي 31/1/2023.

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، تعن مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية والامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي ( ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ ) وللمراحل كافة .
وقالت الوزارة بحسب وثيقة انه، "تم تحديد موعد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية (الدور الأول) والامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي ( ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ ) وللمراحل كافة".
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