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الوثائق
بالوثيقة وزارة المالية توافق على تعيينات خريجي معهد النفط وتوزيعهم على الشركات التابعة لوزارة النفط
وكالة انباء براثا
50
2022-11-29
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بالوثيقة وزارة المالية توافق على تعيينات خريجي معهد النفط وتوزيعهم على الشركات التابعة لوزارة النفط
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