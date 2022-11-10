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بالوثيقة .. وزير الدفاع يوجه بإيقاف التنقلات للضباط والمراتب والموظفين الى ما بعد جدول الترقية
وكالة انباء براثا
130
2022-11-10
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بالوثيقة .. وزير الدفاع يوجه بإيقاف التنقلات للضباط والمراتب والموظفين الى ما بعد جدول الترقية
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