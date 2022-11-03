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بالوثيقة : السوداني يشكل لجنة لتحديد توقيتات وسياق انتقال المسؤولية داخل مراكز المدن بين قطعات وزارتي الدفاع والداخلية وتبادل الأدوار في المسؤولية الأمنية.
وكالة انباء براثا
66
2022-11-03
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بالوثيقة : السوداني يشكل لجنة لتحديد توقيتات وسياق انتقال المسؤولية داخل مراكز المدن بين قطعات وزارتي الدفاع والداخلية وتبادل الأدوار في المسؤولية الأمنية.
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التعليقات
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