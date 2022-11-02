بالوثيقة.. وزير النقل يمنح مدير الخطوط الجوية إجازة 30 يوما

وجه وزير النقل رزاق محيبس، اليوم الأربعاء، بمنح إجازة لمدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إجازة لمدة 30 يوما.

ووفق وثيقة صادرة عن وزير النقل فإنه "تقرر منح إجازة لمدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إجازة لمدة 30 يوما براتب تام وبناءً على طلبه".

وخول وزير النقل، "علي حسين لفتة، معاون مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية صلاحيات المدير العام التي تخوله إدارة الشركة وتسيير اعمالها".