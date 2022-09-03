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بالوثيقة برقية أمنية "سرية" تشير إلى معلومات عن عمليات اغتيال متوقعة في العاصمة بغداد


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بالوثيقة برقية أمنية "سرية" تشير إلى معلومات عن عمليات اغتيال متوقعة في العاصمة بغداد
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