التربية تحدد موعد مباشرة المعلمين والمدرسين في مدارسهم

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، تحديد الـ1 من شهر أيلول القادم موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023 .

وقالت الوزارة أن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة كافة / عدا اقليم كردستان باعتماد يوم الخميس الموافق الـ1 من أيلول الحالي موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية في المدارس؛ وذلك من اجل وضع الخطط الكفيلة لتطوير النشاط التربوي واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر".