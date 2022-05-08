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الوثائق
بالوثيقة.. نائب يكشف هدر بملايين الدولارات في عقود وزارة النقل
وكالة انباء براثا
36
2022-05-08
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بالوثيقة.. نائب يكشف هدر بملايين الدولارات في عقود وزارة النقل
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