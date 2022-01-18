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بالوثيقة.. أول سؤال نيابي في البرلمان الجديد الى الكاظمي بخصوص محافظ النجف
وكالة انباء براثا
63
2022-01-18
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بالوثيقة.. أول سؤال نيابي في البرلمان الجديد الى الكاظمي بخصوص محافظ النجف
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