بالوثيقة.. سحب كافة الصلاحيات من مدير عام دائرة التسجيل العقاري

قرر وزير العدل سالار عبد الستار محمد، يوم الجمعة، مدير عام دائرة التسجيل العقاري من منصبه.

وجاء في امر وزاري أنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة تقرر سحب كافة الصلاحيات الادارية والمالية والقانونية الممنوحة لمدير عام دائرة التسجيل العقاري / وكالة ( رعد سعد الله علي، باستثناء اللجان التي برئاسته أو عضوا فيها".

كما جاء في الامر، "منح كافة الصلاحيات آنفة الذكر لـ(ياسمين احمد محمد علي) معاون المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في الدائرة أعلاه".