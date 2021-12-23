بالوثائق.. موافقات رسمية لاقامة نصب تذكاري في موقع استشهاد قادة النصر

نشرت وثائق رسمية من وزارة الدفاع وسلطة الطيران المدني تؤيد إقامة نصب تذكاري لقادة النصر في موقع استشهادهم.

وبينت الوثيقة الصادرة من وزارة الدفاع بتاريخ 16/6/2020، والموجهة الى مكتب رئيس الوزراء أن الوزارة تؤيد انشاء النصب “اكراما للشهداء”، وحملت توقيع وزير الدفاع جمعة عناد.

من جانبها، أكدت سلطة الطيران المدني بوثيقة صادرة في 25/8/2020 عدم وجود مانع لديها بشأن إقامة النصب ، مبينة أن الأرض المخصصة عائدة لها، بتوقيع مدير مطار بغداد الدولي علي محمد تقي.

وعلى صعيد متصل، بينت امانة بغداد، في وثيقة صادرة بتاريخ 19/12/ 2021، رفضها إقامة النصب بحجة تأثيره على المسطحات الخضراء لطريق المطار.

واعتبرت منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي أن رفض الأمانة جاء بضغوط من قبل السفارة الامريكية في بغداد، نتيجة لما يشكله النصب التذكاري من رمزية واستذكار دائم لقادة النصر، ومن ثم زيادة السخط الشعبي تجاه أمريكا وتواجدها العسكري في العراق.