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بالوثيقة.. البنك المركزي يقرر منع مدير مصرف المتحد للاستثمار من العمل في القطاع المصرفي العراقي


قرر البنك المركزي، اليوم الاربعاء، منع مدير مصرف المتحد للاستثمار "خالد أحمد الشواقفة" من العمل في القطاع المصرفي العراقي.

وبحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي حصلت عليها السومرية نيوز، إنه "تقرر منع (خالد أحمد محمود الشواقفة) أسم الأم (تركية صالح) من العمل في القطاع المصرفي العراقي وبشكل نهائي".

وأوضحت الوثيقة، إن "سبب المنع يعود لأرتكاب الشواقفة مخالفات جسيمة وعدم الالتزام بالقوانين والضوابط والتعاميم الصادرة من قبل هذا البنك ومكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب".

 

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بالوثيقة.. البنك المركزي يقرر منع مدير مصرف المتحد للاستثمار من العمل في القطاع المصرفي العراقي
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