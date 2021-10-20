الوثائق

بالوثيقة.. القضاء يرفض النظر بطعون الانتخابات المقدمة بعد هذا التاريخ


أعلن مجلس القضاء الأعلى، رفضه النظر بطعون الانتخابات المقدمة بعد 14 تشرين الأول الحالي، كونها جاءت قبل إعلان النتائج النهائية.

وبحسب وثيقة صادرة من رئيس الهيئة القضائية للانتخابات حسين فؤاد،  "اشارة الى الطعون المقدمة على قرار اعلان النتائج الاولية المؤرخ في 2021/10/11، ومن تدقيقها تبين بأن اجابات مجلس المفوضين على تلك الطعون تضمنت بأنه سيتم اعلان النتائج الاولية الكاملة للتصويت الخاص والعام لانتخابات مجلس النواب العراقي بعد حسم جميع الشكاوى التي وردت الى المفوضية وبالتالي لا جدوى من تقديم الطعن في الوقت الحالي".

وتضمنت الوثيقة، "إذ ان مدة الطعن في قرار مجلس المفوضين البالغة ثلاثة ايام من اليوم التالي لنشر القرار قد انتهت في 2021/10/14".

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت تسلمها 1381 طعناً على النتائج الأولية للانتخابات، حيث انتهى يوم أمـس الـثـلاثـاء آخـر موعد للمعترضين على النتائج في تقديم طعونهم لـدى المفوضية والـتـي تحتاج الـى فترة أسبوعين للنظر بها قبل إعلان النتائج النهائية.

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