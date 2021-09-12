الوثائق

بالوثيقة.. صحة ذي قار توجه مؤسساتها بعدم استقبال اي مراجع لا يحمل كارت اللقاح


اصدرت دائرة صحة ذي قار، توجيها لمؤسساتها بعدم استقبال اي مراجع لا يحمل كارت اللقاح او فحص pcr سالب لغير المشمولين باللقاح، او المصابين خلال 3 اشهر السابقة معززة بتقارير طبية.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالوثيقة.. صحة ذي قار توجه مؤسساتها بعدم استقبال اي مراجع لا يحمل كارت اللقاح
بالوثيقة :: اقالة معاون لمدير التخطيط والدراسات في وزارة الكهرباء لكنه يكرم بعد اسبوع بمنصب مدير عام الدائرة الاقتصادية
بالوثيقة.. لجنة برلمانية تعترض على تسمية مدير عام بهيئة الاستثمار
بالوثيقة ... اعتقال عدد من ناشطي ثورة تشرين العظيمة في محافظة واسط بتهمة تجارة المخدرات مادة الكرستال .
بالوثيقة ....صحة الأنبار تمنع دخول الموظفين والمراجعين إلى دوائرها من دون بطاقة تلقيح أو فحص سلبي.
بالوثيقة.. وزارة التعليم العالي تقرر عدم اسكان الطلبة في الأقسام الداخلية الا بعد جلب بطاقة التلقيح.
بالوثيقة..العراق يمنع الاشخاص غير "الملقحين" من السفر ابتداءً من تاريخ 2021-10-1.
الخطوط الجوية ترد على أنباء إعادة طائرة الى أسطنبول بسبب شخصية موجودة على متنها .
إصدار مذكرة قبض بحق مدير عام في وزارة الصناعة بتهمة فساد
بالوثيقة   وزير الكهرباء وكالة عادل كريم يوجه عقوبة الأنذار لمدير الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب المهندس غيث نجم عبيد بسبب عدم الالتزام بساعات التجهيز والقطع المبرمج في محافظة البصرة ".
الاكثر مشاهدة في (الوثائق)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : الهم صلي على محمد نينا عليه افضل الصلاة والسلام وعلى ال بيته الاطهار عليهم اقضل الصللاة ةالسلام ...
الموضوع :
بين يدي الرحيل المفجع للمرجع الكبير السيد الحكيم قدس سره.
رسول حسن نجم : هذه من الحقائق التي يراد طمسها او تشويهها جهلا او بقصد... احسنت التوضيح. ...
الموضوع :
لا تبالغوا ..!
مواطنة : كل الوجع الذي عشناه في تلك الحقبة يقابل وجع لايقل عنه اذا اصبحنا نقدم الادلة ونركن في ...
الموضوع :
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
رسول حسن نجم : التسويق قوي جدا للفتح يبدو ان الميزانيه لدى الفتح من الاموال المتراكمه تستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي اعلاميا ...
الموضوع :
مَنْ سَأنتَخب؟!
رسول حسن نجم : التسويق والترويج لقائمه انتجت الكاظمي ماذا ترى ستنتج لنا في ظل وجود الاحزاب والمحاصصه وهي جزء منهم. ...
الموضوع :
اراه سيراً مثمراً !!
رسول حسن نجم : اذا كانت الفكره ابراز الدول المشاركه في زيارة الاربعين المليونيه لاظهار عالمية الامام الحسين ع واغاضة قوى ...
الموضوع :
فوائد عالمية الحسين..!
رسول حسن نجم : اولا... عندما يحب المرء شخصيه ما فمعناه الطاعه لها والانقياد فاذا لم يطع معناه لاتوجد محبه اصلا..... ...
الموضوع :
انتخبوا القدوة والاصلح
رسول حسن نجم : الاحزاب الحاكمه باقيه نفسها منذ ٢٠٠٣ والى الان وسواء قاطعنا الانتخابات ام لم نقاطع فالنظام نفسه والمتحكمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو بديلك حينما تقاطع الانتخابات اذا كان الفاسد هو المستفيد من مقاطعتك والعراق هو المتضرر؟
ابو علي : عجيب هذا التآمر والاستهتار الامريكي ليس بأمن العراق فحسب وانما وجوده لوضع العراقيل امام راحة الشعب ورفاهيته ...
الموضوع :
الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها
جاسم الأسدي : احسنتم وفي نفس الوقت يجب أن نركز على التعليم لان مع الاسف هناك تهديم للمدارس بدل من ...
الموضوع :
الشباب  في  وجه العاصفة...
فيسبوك