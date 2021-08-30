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بالوثيقة ....صحة الأنبار تمنع دخول الموظفين والمراجعين إلى دوائرها من دون بطاقة تلقيح أو فحص سلبي.


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بالوثيقة ....صحة الأنبار تمنع دخول الموظفين والمراجعين إلى دوائرها من دون بطاقة تلقيح أو فحص سلبي.
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