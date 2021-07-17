بالوثيقة.. المكتب السياسي للاتحاد الوطني يجرّد لاهور جنكي من صلاحياته

التعليقات

مهاب : شنو فرق هؤلاء الحثالات التشرينيين عن الدواعش اذا ؟ كلاهما تحتت امرة السفارة الصهيونية الامريكية العودة للعراق ... الموضوع :

اعتقال فتى قاصر معروف في ساحات التشارنة حاول اشعال النار في طواريء مستشفى الفرات الاوسط في الكوفة

Safaa : نفس الحلم بان اعيش في دولة انصار الامام المهدي اللهم حقق امنيتنا هذه ... الموضوع :

حُلمُ الجنسية الإيرانية..

ابو سليم : هذه الثورة الكشرة لن يجني منها العراق والعراقين سوى الماسي والتيه والعبث ووصول المجرمين الى سدة الحكم ... الموضوع :

انقلاب ١٤ تموز جحيم العراق

ابواحمد من النجف الاشرف : وجدت في وكالتكم اغلب الكتاب كتاباتهم وطنيه واخرين من المتدينين ومثقفين ومن عندهم غيره على وطنهم وناسهم ... الموضوع :

وَفَدَيْنَاها بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ..

عراقي - هولندا : بسم الله -- ويمكرون ويمكر الله -- وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ -- اللهم ... الموضوع :

خارطة التحالفات الإنتخابية القادمة في لبنان والطلاق الغير مُتوَقَّع

االعراقي - من هولندا : بسم الله كما يقاتل المجاهد بجسمه ويسكب دمه في سبيل الله ليلقى الله شهيدا حيا , تقاتل ... الموضوع :

سراب جنة وهم الازدهار الأميركي

سجى : لم تحدد المسؤول المباشر في مقالتكم عن الأحداث في كلا الحادثتين،،، وهل كما يدعى جهات خارجيه السبب ... الموضوع :

♦️ لماذا احترقت مسشفى الحسين التعليمي؟!♦️

ابواحمد من النجف الاشرف : اذا صلح الراس صلح الجسد فاجعة الناصريه الاليمه وماقبلها وماياتي بعدها يتحملها رؤساء الكتل والاحزاب والتيارات بعد٢٠٠٣ ... الموضوع :

متى تنتهي قصة العراق الحزينة ؟!

فلاح القرشي : احسنتم وجزاكم الله خير جزاء المحسنين ... الموضوع :

القيامة في القرآن الكريم