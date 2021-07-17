بالوثيقة.. المكتب السياسي للاتحاد الوطني يجرّد لاهور جنكي من صلاحياته

قرر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، تجريد الرئيس المشترك للحزب لاهور شيخ جنكي من الصلاحيات المناطة به كافة.
وبحسب وثيقة صادرة من المكتب السياسي جاء فيها أنه "وفقا للاجتماع الذي انعقد بتاريخ 15 - 7 - 2021 بشأن الخلاف بين الرئيسين المشتركين (بافل طالباني، ولاهور شيخ جنكي) صدّق أعضاء المكتب السياسي كافة على أن يسلم لاهور شيخ جنكي صلاحياته إلى الرئيس المشترك بافل طالباني لحين الانتهاء من تعديل النظام الداخلي".
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