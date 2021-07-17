الوثائق

بالوثيقة.. المكتب السياسي للاتحاد الوطني يجرّد لاهور جنكي من صلاحياته


قرر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، تجريد الرئيس المشترك للحزب لاهور شيخ جنكي من الصلاحيات المناطة به كافة.

وبحسب وثيقة صادرة من المكتب السياسي جاء فيها أنه "وفقا للاجتماع الذي انعقد بتاريخ 15 - 7 - 2021 بشأن الخلاف بين الرئيسين المشتركين (بافل طالباني، ولاهور شيخ جنكي) صدّق أعضاء المكتب السياسي كافة على أن يسلم لاهور شيخ جنكي صلاحياته إلى الرئيس المشترك بافل طالباني لحين الانتهاء من تعديل النظام الداخلي".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالوثيقة.. المكتب السياسي للاتحاد الوطني يجرّد لاهور جنكي من صلاحياته
بالوثيقة حكومة الكاظمي تعفي البضائع الجمركية والشركات الاردنية من الضريبة! بالمقابل شنو الي راح نجني من الاردن
بالوثائق.. استخبارات ذي قار تكشف تفاصيل "مثيرة" حول فاجعة الناصرية
بالوثائق.. الدفاع المدني تكشف عن تحذيرات "متجاهلة" من المستشفى "المنكوبة"
 النائب حسن سالم يُعلن مخاطبة وزير التربية لتضمين المناهج الدراسية فتوى الجهاد الكفائي والحشد الشعبي.
بالوثيقة..تغيير توقيت امتحانات الثالث المتوسط في الخارج.
طلب نيابي الى وزير التربية بضرورة انهاء العام الدراسي واعتماد درجة نصف السنة لطلبة الثالث متوسط نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها الطالب
 جدول أعمال جلسة البرلمان يوم غد الخميس.
بالوثيقة .... تكليف عادل كريم كاك احمد وزيرًا للكهرباء
القضاء ينقض قرار أستبعاد نجل وزير الدفاع ومحافظ نينوى بالبعث المجرم سلطان هاشم أحمد من الإنتخابات المقبلة
الاكثر مشاهدة في (الوثائق)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مهاب : شنو فرق هؤلاء الحثالات التشرينيين عن الدواعش اذا ؟ كلاهما تحتت امرة السفارة الصهيونية الامريكية العودة للعراق ...
الموضوع :
اعتقال فتى قاصر معروف في ساحات التشارنة حاول اشعال النار في طواريء مستشفى الفرات الاوسط في الكوفة
Safaa : نفس الحلم بان اعيش في دولة انصار الامام المهدي اللهم حقق امنيتنا هذه ...
الموضوع :
حُلمُ الجنسية الإيرانية..
ابو سليم : هذه الثورة الكشرة لن يجني منها العراق والعراقين سوى الماسي والتيه والعبث ووصول المجرمين الى سدة الحكم ...
الموضوع :
انقلاب ١٤ تموز جحيم العراق
ابواحمد من النجف الاشرف : وجدت في وكالتكم اغلب الكتاب كتاباتهم وطنيه واخرين من المتدينين ومثقفين ومن عندهم غيره على وطنهم وناسهم ...
الموضوع :
وَفَدَيْنَاها بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ..
عراقي - هولندا : بسم الله -- ويمكرون ويمكر الله -- وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ -- اللهم ...
الموضوع :
خارطة التحالفات الإنتخابية القادمة في لبنان والطلاق الغير مُتوَقَّع
االعراقي - من هولندا : بسم الله كما يقاتل المجاهد بجسمه ويسكب دمه في سبيل الله ليلقى الله شهيدا حيا , تقاتل ...
الموضوع :
سراب جنة وهم الازدهار الأميركي
سجى : لم تحدد المسؤول المباشر في مقالتكم عن الأحداث في كلا الحادثتين،،، وهل كما يدعى جهات خارجيه السبب ...
الموضوع :
♦️ لماذا احترقت مسشفى الحسين التعليمي؟!♦️
ابواحمد من النجف الاشرف : اذا صلح الراس صلح الجسد فاجعة الناصريه الاليمه وماقبلها وماياتي بعدها يتحملها رؤساء الكتل والاحزاب والتيارات بعد٢٠٠٣ ...
الموضوع :
متى تنتهي قصة العراق الحزينة ؟!
فلاح القرشي : احسنتم وجزاكم الله خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
القيامة في القرآن الكريم
زيد مغير : أين الإنتربول عن طارق الهاشمي و ملاس الكسنزاني واخو صالح المطلك وعلي حاتم سليمان ابو نص شارب ...
الموضوع :
اعتقال سارق رواتب مديرية شؤون المحاربين في الدفاع بالتعاون مع الانتربول بعد هروبه الى تركيا
فيسبوك