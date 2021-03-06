في بيان له ... بابا الفاتيكان يقر بدور التشيع الاستراتيجي في حفظ المسيحيين في المنطقة

اصدر المكتب الصحفي لبابا الفاتيكان بيان تحدث فيه عن الزيارة الرسولية الى العراق ولقاءه بالامام المفدى السيد علي السيستاني

حيث اكد البيان ان الفاتيكان يقرّ بدور التشيع الاستراتيجي في حفظ المسيحيين في المنطقة ومواجهة العنف والدفاع عن المستضعفين حيث جاء في نص بيانه

وكان اللقاء فرصة للبابا لتقديم الشكر إلى آية الله العظمى السيستاني لأنه رفع صوته مع الطائفة الشيعية في مواجهة العنف والصعوبات الكبيرة في السنوات الأخيرة ، دفاعا عن الأضعف والأكثر اضطهادا.