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بالوثيقة .. :o:المالية النيابية ترد على قانون ’’تمويل الانتخابات’’ المقدم من قبل الحكومة ؛ وتوضح : البرلمان صوت لتغطيتها بقانون الاقتراض.
وكالة انباء براثا
67
2020-11-23
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