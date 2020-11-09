بالوثيقة.. وزارة الخارجية تعيد دوام موظفيها بنسبة 100%

التعليقات

لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ... الموضوع :

مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات

ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ... الموضوع :

بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة

Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ... الموضوع :

ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!

أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ... الموضوع :

قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!

علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ... الموضوع :

مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!

ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ... الموضوع :

النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق

مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ... الموضوع :

زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟

مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ... الموضوع :

فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية

قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ... الموضوع :

فنان..يؤخر رحلة عنان..!