بالوثائق.. الحبس لمدة عامين على رئيس اتحاد المواي تاي السابق بتهمة اختلاس الأموال

أصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، قراراً بالحبس لمدة عامين على رئيس اتحاد المواي تاي السابق مهدي علي دويغر بتهمة اختلاس الأموال.

وصدر القرار بتأريخ 13 أيار الماضي، لكن اتحاد المواي تسلمه اليوم بسبب قرارات حظر التجوال التي تشهدها البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان دويغر قد حكم عليه بالحبس لمدة عام بتهمة التزوير، ليضاف اليها عام اخر بعد قرار المحكمة الأخير بسب اختلاس الاموال واحداث ضرر عمدي بهدر الأموال.