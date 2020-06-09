بالوثيقة.. امانة مجلس الوزراء توعز بجرد مقدار رواتب الموظفين في جميع الوزارات

التعليقات

علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ... الموضوع :

11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف

مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ... الموضوع :

(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة

مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ... الموضوع :

ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة

مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ... الموضوع :

◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾

Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ... الموضوع :

الوباء القادم

زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ... الموضوع :

بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟

زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ... الموضوع :

من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!

زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ... الموضوع :

أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا

AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ... الموضوع :

النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات