بالوثائق.. فضائح فساد بالمليارات بقيادة عمليات الانبار

نشرت وثائق الملف التحقيقي الخاص بقائد عمليات الأنبار (اللواء الركن ناصر أحمد الغنام) وعدد من الضباط معه، والذي يكشف فضائح فساد مهولة، قاموا خلالها بنهب المليارات من أموال الشعب العراقي، واعتقالات تعسفية لمن رفضوا التعاون في تمرير صفقات الفساد، فضلا عن إعادته شقيقيه الهاربين من الخدمة ليكونا بجانبه في مطبخ الفساد.

وهناك انباء يتم تداولها عن نية رئيس الحكومة الجديد تكليف اللواء الركن الغنام بحقيبة وزارة الدفاع، بناء على ترشيح المكون السني له..