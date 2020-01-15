بالوثيقة .. البنتاغون يكشف عن الأضرار التي لحقت قاعدة عين الأسد

وفقا لوثيقة تم تداولها في الفضاء الإلكتروني أن السيد جيمز هوغن (من مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية) خلال مراسلته مع بيني تومسون (رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الأمريكي) أعلن رسميا عن الأضرار التي لحقت بقاعدة عين الأسد.

وتظهر الإحصاءات المنشورة في هذا التقرير أن الولايات المتحدة على عكس ما قالته وسائل الإعلام قد تكبدت خسائر فادحة. المعلومات الحاصلة وفقا لهذه الرسالة هي كالتالي:

285 خسائر بشرية (بما في ذلك 139 حالة وفاة و 146 إصابة)

أضرار جسيمة لـ 15 طائرة هليكوبتر، بما في ذلك بلاك هوك ، طائرتان للشحن و 3 طائرات مسيرات MQ-1

أضرار جسيمة في مبنى مركز القيادة الأساسي و3 مخابئ للطائرات و3 مبيتات للقوات العسكرية و 10 خيام عسكرية.

أضرار نسبية لبرج المراقبة في القاعدة ومدرج المطار

وفقًا لجيمس هوغن، استنادًا إلى التقديرات الأولية أن نشاط هذه القاعدة واجه عطلا كبيرا على الأقل لمدة ثلاثة أسابيع وربما توقف بالكامل.