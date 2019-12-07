بالوثيقة.. الحشد الشعبي يصدر اعماماً لتشكيلاته يخص الالتزام بـ"الامر الديواني"

نشرت وثيقة صادرة من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بصيغة "إعمام" إلى مديرية اعلام الحشد، يخص الالتزام بالامر الديواني الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في تموز الماضي.

وكان عبد المهدي اصدر امرا ديوانيا في تموز الماضي، يتضمن عدة فقرات ابرزها، "التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على داعش الإرهابي، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، إلخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أي تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".