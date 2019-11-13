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محافظ المثنى الأسبق متهم بهدر أكثر من مليار دينار من المال العام


يواجه محافظ ديالى الأسبق، إبراهيم الميالي، تهمة هدر اكثر من مليار دينار عراقي من المال العام.

وقال النائب باسم خزعل خشان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن "الميالي متورط في عدد كبير من القضايا التي تم غلقها على الرغم من ثبوت الادلة عليها' ومنها قضايا السيارات التي خصصها اشتراها وخصصها لأشخاص ليس لهم صفة وظيفية ولأعضاء مجلس المحافظة بواقع ثلاث سيارات لبعضهم' وكلف ذلك الدولة مليار وثلاثمئة وواحد وعشرين مليون دينار".

وأضاف أن "قضية اموال استمارات السيارات التي (٣٦١) مليون دينار التي تم صرفها على علاج اعضاء مجلس المحافظة وهدايا ومساعدات لفواتح بعض الشيوخ والسادة خلافا لكل القوانين والتعليمات والاخلاق ايضا، لأن تلك كانت اموال الفقراء وصرفت لمساعدة الأغنياء".

وأوضح أن "المتهم ابراهيم الميالي، احيل الى محكمة الجنح بهدوء دون أن ينشر الخبر خلافا لما أصبح شائعا بعد انتفاضة تشرين، وقد نشرت اخبار الاحالات والاستقدامات الاخرى في المثنى وغيرها".

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