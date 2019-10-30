بالوثائق.. إلزام اعضاء مجلس محافظة النجف بتسليم ذممهم المالية

الزم النائب الاول لمحافظ النجف الاشرف هاشم الكرعاوي، اليوم الاربعاء، اعضاء المجلس بتسليم ذممهم المالية ومنح الصلاحية بتكليف الموظفين باتخاذ الاجراءات الاصولية.

وجاء في الامر الإداري الصادر عن الكرعاوي، ، انه" استنادا للصلاحيات المخولة لنا بإدارة الشؤون المالية والإدارية لمجلس محافظة النجف الاشرف تقرر مايلي:

1- يكلف المدرجة أسمائهم وعناوينهم ادناه باتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية باستلام الذمم من أعضاء مجلس المحافظة والمجالس المحلية كافة ويمنحوا الصلاحية بتكليف الموظفين وحسب الأقسام واللجان التابعة لهم باتخاذ الإجراءات الأصولية لإكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الامر الإداري أعلاه.

2-ينفذ الامر أعلاه من تاريخ صدوره