الوثائق

تواقيع برلمانية لمطالبة مجلس النواب بالموافقة على حل مجالس المحافظات


جمع عدد من أعضاء مجلس النواب، تواقيع برلمانية لمطالبة مجلس النواب بالموافقة على حل مجالس المحافظات.

وبحسب وثيقة، حملت تواقيع عدد من النواب،  فان النواب طالبوا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالموافقة على حل مجالس المحافظات كون عملهم تجاوز القوانين والدستور.

وأضافت الوثيقة، أن الدستور ينص على أن عمل مجالس المحافظات يكون لأربع سنوات، وهذا مطلب جماهيري، ودعا النواب أيضا رئيس البرلمان بعرض هذا الطلب على أعضاء المجلس لغرض التصويت.

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