الوثائق

بالوثائق.. تهريب على مرأى وزارة التربية لكتب مدرسية بقيمة 30 مليار دينار دون كمرك


كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن عملية تهريب جرت في هيأة الكمارك تتعلق بكتب مدرسية تخص شركة اجنبية.

وقال المصدر، إن "قيمة هذه المبالغ هو 30 مليار دينار عراقي، بموجب العقد الموقع بين الطرفين"، لافتاً إلى أن "إرساليات كتب مدرسية دخلت باسم وزارة التربية عن طريق كمرك منفذ ام قصر الاوسط للسنوات 2018 – 2019، ولم يتم استيفاء رسم حماية المنتج عليها".

وأشار المصدر، إلى أن "وزارة التربية تخالف ما أشارت له بضرورة الطباعة داخل العراق"، مبيناً أن "الرسم الكمركي يصل إلى نسبة مقدارها 200%".

ولفت إلى أن "هذه البضاعة المتعاقد عليها، تخضع لرسوم الحماية التي تحمي المنتوج الوطني، وما الكتب الموجهة من هيأة الكمارك الا دليل قاطع على السياسة التي تقوم بها وزارة التربية".

وبحسب المصدر، فانه " تم توجيه المنفذ لإيقاف الارساليات المتبقية لحين استيفاء رسم حماية المنتج غير المدفوع وتشكيل لجنة تحقيقية حول الموضوع "، واصفاً عملية التهريب بأنها "طعنة واضحة للسوق العراقية والمنتج الوطني بمشاركة أطراف معنية تدعي أنها تدعم الاقتصاد المحلي".

ونشرت وثيقة موجهة، اليوم، من الهيأة العامة للكمارك إلى اللجنة المالية بمجلس النواب، تضمنت إعلامها بـ"دخول إرساليات كتب مدرسية باسم وزارة التربية عن طريق كمرك منفذ أم قصر الاوسط للسنوات (2018 – 2019) لم يتم استيفاء رسم حماية المنتج عليها".

وتضمنت وثيقة أخرى، موجهة من اللجنة المالية إلى الهيأة العامة للكمارك تطلب إعلامها فيما إذا تم استيفاء رسوم حماية المنتج البالغة (200%) عن كل كتاب في الإرسالية المشار إليها.

وبحسب وثيقة أخرى صادرة من وزارة التربية موجهة إلى هيأة الكمارك، طلباً لتسهيل مهمة دخول نسخ من الكتب المدرسية، التي قامت شركة (دار غارنت) بطباعتها، وهي مناهج اللغة الانكليزية وفق العقد المبرم معها ولمدة 6 سنوات اعتباراً من العام الدراسي (2014 ــ 2015) ولغاية العام الدراسي (2019 ــ 2020)، مشيرة إلى أن العقد المبرم مع الشركة للعام الدراسي (2019 ــ 2020) تضمن طباعة الشركة لأكثر من 19 مليون نسخة.

 

 

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