بالوثيقة رفع حصانة و11 قضية فساد ضد عضو لجنة النزاهة البرلمانية حمد الموسوي

اصدرت رئاسة محكمة استئناف الرصافة قرارا طالبت الادعاء العام بمخاطبة مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عن عضو لجنة النزاهة البرلمانية حمد ياسر الموسوي للمثول امام القضاء العراقي حول قضية استيلاء مجموعة مسلحة تابعة للموسوي على مقر واجهزة قناة فضائية عراقية مملوكة للاعلامي احمد الصالح

مصادر قضائية اكدت ان هناك 11 احد عشر قضية فساد اخرى مرفوعة ضد النائب المذكور تخص عمليات فساد وغسيل اموال في المصرف المملوك للنائب وهو (( مصرف الهدى )) سيمثل عليها السيد حمد الموسوي

قضية القناة الفضائية (( سفن سي )) اخذت ابعادا اخرى خاصة وان الصالح اكد استيلاء حمايات الموسوي على ملفات خطيرة تخص مصرفه كانت موجودة في مقر القناة التي يتخذ منها الاعلامي احمد الصالح مقرا لصحيفته جورنال .