الوثائق

بالوثائق.. محافظ ذي قار يطلب إلغاء استجوابه لفقدان شروطه القانونية


وجه محافظ ذي قار، يحيى الناصري، الإثنين، 10 حزيران، 2019، كتابا لمجلس المحافظة، طالب فيه بالغاء استجوابه لفقدان شروطه القانونية، على حد قوله.

وأوضح الناصري، في كتاب وجهه لمجلس محافظة الناصرية أن الاستجواب يعد ملغيا، لعدة أسباب من بينها "عدم تحقق النصاب القانوني، وانسحاب الأعضاء الموقعين على اصل الاستجواب، وان المجلس خالف إجراءات الاستجواب وذلك بانسحاب عضوين وتم باستبدالهم بعضوين اخرين".  

واكد عضو مجلس محافظة ذي قار، حسين السند، الاثنين (10 حزيران)، أن الـ 26 سؤالا الموجه الى المحافظ يحيى الناصري الذي لم يحظر الجلسة كانت تصب في ملفات تدور حولها شبهات الفساد.

وقال السند في حديث خلال الجلسة، "ليس لدينا أي استهداف شخصي للمحافظ، بل هو زميلنا منذ ست سنوات ونحن من صوت عليه ليكون محافظا"،

مشيرا الى أن  جلسة الاستجواب تأتي بناء على الملاحظات التي وثقناها حول عمله، وكذلك هناك شبهات فساد، وسوء استخدام السلطة من قبل الناصري".

واضاف، أنه "انطلاقا من عملنا ومسؤوليتنا وجهنا له 26 سؤالا"، لافتا الى أن الوثائق التي اعتمدتها في الاستجواب وثقت رسميا خصوصا التي تتعلق بالاموال المعتمدة على تقرير ديوان الرقابة المالية في محافظة ذي قار".

وأنهى مجلس محافظة ذي قار، الاثنين (10 حزيران 2019)، جلسته لأستجواب المحافظ يحيى الناصري.

وقال مصدر صحفي، إن مجلس ذي قار أنهى جلسة استجواب الناصري غيابياً وأجل النظر بطلب اقالته.

وافاد مصدر مطلع في محافظة ذي قار، الاثنين (10 حزيران 2019)، بأن مجلس المحافظة عقد جلسته بحضور 27 عضواً لأستجواب المحافظ يحيى الناصري، مبينا أن الناصري لم يحضر الجلسة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالوثائق.. محافظ ذي قار يطلب إلغاء استجوابه لفقدان شروطه القانونية
بالوثيقة.. عبد المهدي يوجه بإبقاء مدير تربية الديوانية بمنصبه
بالوثائق.. المالية توجه مؤسسات الدولة كافة باحتساب ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق
بالوثيقة.. مكتب عبد المهدي يطالب وزيراً سابقاً بإخلاء فيلا يسكنها في المجمع الوزاري
بالوثيقة..عبد المهدي يوجه بإلغاء العيديات التي منحتها الوزارات لمنتسبيها
بالوثيقة.. عجلات متنوعة قادمة من اربيل الى كركوك للقيام بعملية غزوة رمضان
بالوثيقة.. الداخلية تقرر اعفاء قائد شرطة النجف وتكليف آخر بدلاً عنه
امانة مجلس الوزراء تطالب بتزويدها باسماء المناسبين لاشغال المناصب العليا
بالوثيقة.. تحالف المحور يقرر الغاء عضوية الحلبوسي
نائب يتهم محافظ ذي قار بتزوير شهادته الثانوية ويوجه رسالة لمجلس مكافحة الفساد
الاكثر مشاهدة في (الوثائق)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.12
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك