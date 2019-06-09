بالوثيقة.. عبد المهدي يوجه بإبقاء مدير تربية الديوانية بمنصبه

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، 09 حزيران، 2019، بالإبقاء على مدير تربية الديوانية، علاء كوشان، في منصبه، حتى الانتهاء من الامتحانات.

ووفقا لكتاب صادر عن الامانة: "بناءً على ماعرضه وزير التربية وكالة (قصي السهيل)، بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء، وجه رئيس مجلس الوزراء، بالابقاء على مدير تربية محافظة الديوانية، في منصبه لحين الانتهاء من عمل الامتحانات المدرسية، والامتحانات العامة بتفاصيلها".

وفجر قرار اعادة مدير تربية الديوانية السابق، عقيل الجبوري، الى منصبه ازمة سياسية بين الكتل المنضوية في مجلس المحافظة

ووصف عضو مجلس محافظة الديوانية عن الكتلة الوطنية البيضاء خضر المياحي، الإثنين (03 حزيران، 2019) آلية إعادة مدير تربية المحافظة السابق بـ"المهزلة"، فيما توعد برفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس المحافظة.

وذكر المياحي في حديث صحفي أن، "عدداً من الاعضاء عقدوا جلسة يوم الاحد المصادف ( 2 حزيران 2019)، لغرض التصويت على اعادة مدير تربية المحافظة المقال عقيل الجبوري الى منصبه"، مبيناً أن، "اعادته تمت ليس حبا بمهنيته وانما المغريات كانت كبيرة".

وبين أن، "هناك عدة مخالفات قانونية شابت الجلسة تضمنت عدم اعلام جميع الاعضاء بموعدها ، وكان هنالك اجتماع عقد ليلاً مع عدد من الاعضاء اتفقوا فيه على المغانم"، كاشفاً أنه، "يجب اصدار امر اداري بالجلسة قبل (24) ساعة وتوزيع جدول اعمال خاص بها".

وأردف أن، "الفصل التشريعي حسب النظام الداخلي للمجلس، يبدأ من 1 حزيران ولمدة شهر"، مبدياً، "إعتراضه على عقد مثل هكذا جلسات تحاك فيها المؤامرات ليلاً" حسب قوله.

وقال أنه، "سيتم رفع دعوى في النزاهة على رئيس المجلس لاستغلاله المنصب الوظيفي ومخالفته للقانون والنظام الداخلي"، مبيناً أن، "ما حصل مؤشرات سلبية على المدير الجديد الذي بالامكان استجوابه واقالته وفق الاطر القانونية".

وختم قائلاً: "نحن لسنا ضد محاسبة اي مدير عليه مؤشرات سلبية لكن بهذه الطريقة الغير قانونية فهذا مرفوض تماماً".

وفي سياق ذي صلة، إتهم عضو مجلس محافظة الديوانية عن تحالف الفتح غانم الجبوري، الأحد، 3/ 6/ 2019، كتلتي الفضيلة والأحرار بـ"سلب" قدرة أعضاء المجلس على أداء دورهم الرقابي من خلال "تحركات غير قانونية"، فيما توعدت كتلة بدر بمفاتحة البرلمان حول ذلك.