الوثائق

بالوثيقة..عبد المهدي يوجه بإلغاء العيديات التي منحتها الوزارات لمنتسبيها


نشرت وثيقة صادرة من الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، والتي تتضمن توجيه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالغاء العيديات التي منحتها الوزارات لمنتسبيها.

وجاء في الوثيقة ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صرفت مبالغ مالية الى موظفيها بعنوان (عيدية) باسترجاع ما منح او استقطاعه من رواتب المستفيدين".

واضافت ان "ذلك يأتي من عبد المهدي للحفاظ على التوازن بين المواطنين بمختلف شرائحهم".

يذكر ان عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية صرفت مبالغ مالية بمسمى عيديات الى منتسبيها بمناسبة عيد الفطر وصل بعضها الى 300 الف دينار للموظف الواحد.

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