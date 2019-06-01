الرئيسية
الأخبار
اليمن
دراسات
التقارير
المقالات
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
الصفحة الفكرية
سوريا - لبنان - فلسطين
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
رأي في الأحداث
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الوثائق
بالوثيقة.. عجلات متنوعة قادمة من اربيل الى كركوك للقيام بعملية غزوة رمضان
وكالة انباء براثا
64
2019-06-01
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالوثيقة.. عجلات متنوعة قادمة من اربيل الى كركوك للقيام بعملية غزوة رمضان
بالوثيقة.. الداخلية تقرر اعفاء قائد شرطة النجف وتكليف آخر بدلاً عنه
امانة مجلس الوزراء تطالب بتزويدها باسماء المناسبين لاشغال المناصب العليا
بالوثيقة.. تحالف المحور يقرر الغاء عضوية الحلبوسي
نائب يتهم محافظ ذي قار بتزوير شهادته الثانوية ويوجه رسالة لمجلس مكافحة الفساد
محامون يرفعون دعوى على رئيس البرلمان
بالوثيقة.. الزراعة تخاطب الداخلية بمنع دخول البيض المستورد
بالوثائق.. نائب يستحصل موافقة البرلمان لمنح افراد القوات المسلحة سلف 10 ملايين
بالوثيقة.. الادعاء العام يصدر امر استدعاء بحق نائبين
بالوثيقة.. الأمر الديواني الخاص بتعيين الغزي أميناً لمجلس الوزراء ووظيفة العلاق الجديدة
الاكثر مشاهدة في (
الوثائق
)
72 ساعة
بالوثيقة.. عجلات متنوعة قادمة من اربيل الى كركوك للقيام بعملية غزوة رمضان
65
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3125
يورو
1333.33
الجنيه المصري
71.23
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
1666.67
دينار كويتي
3846.15
ليرة لبنانية
0.79
ريال عماني
3125
ريال قطري
326.8
ريال سعودي
317.46
ليرة سورية
2.31
دولار امريكي
1190.48
ريال يمني
4.76
التعليقات
ناديا
: لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع
:
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara
: مقاله في الصلب ...
الموضوع
:
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس
: كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع
:
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky
: السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع
:
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين
: للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع
:
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي
: السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع
:
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar
: نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع
:
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة
: احسنتم ...
الموضوع
:
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع
: احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع
:
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع
:
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك