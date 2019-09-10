نبقى حسينيون ..و..يبقون يزيديون ..

ا.د.ضياء واجد المهندس

بالامس زرنا برفقة لجنة من الاساتذة و بامر المحكمة بقايا و اطلال اكبر مركز بحثي في العراق و المنطقة دمره واستباحه الفاسدون..و رايت الحزن في عيون احدى الدكتورات وهي تقول : لماذا مكسرين هذه المنظومات ،و مدمرين هذه الاجهزة الذي نحلم بالعمل عليها ، ولكنهم يحقدون عليك ، لان اجهزتك تبين فشلهم ، و فسادهم..

قلت : و مادراك انها اجهزتي؟!

قالت : قرات على عشرات الكارتونات ، مكتوب عليها من المنشأ ، ترسل الى د.ضياء واجد عبود بالعربي و الانكليزي و رقم موبايلك .

لم يحزني ، الا حزن من راى الاجهزة و تحسر عليها..

علما" ان الوزارة قبل مصادرة (مركز بحوث البيئة و المياه و الطاقة ) بسنة قد عرضت ٤ ساعات لي من برنامج (في ضيافتنا ) بجزئين حلقة ١٨ ج١ و ج٢ حلقة الاستاذ الدكتور ضياء واجد عبود. ،من انتاج قناة الجامعية الفضائية ، تمدحني فيه وتثمن جهودي.

التقطنا بالامس بعض الصور الاليمة ،

اما الصور القديمة فرؤيتها قد تبكي الشرفاء .

الحمد لله ان رايت خراب المركز و مختبراته في مصاب الحسين (ع) ، لان الله يريد ان يذكرني بانهم يزيدون ، فاقتنعت وايقنت ان الله يريدني ان اكون من الحسينيين ..

اللهم ارزقنا الصبر و الايمان...

و شتت زمر الكفر و الشيطان ..