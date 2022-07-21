الكاريكاتير

ريشة وقلم ..مدفعية أردوغان تقصف الأوطان ..


علي عاتب ||

 

بيانات الإستنكار الخجولة للساسة العراقيين بعد الحدث الجسيم بقتل مصطافين عراقيين في زاخو جراء قصف مدفعية الجيش التركي والتدخل السافر للسلطان أردوغان بالشؤون الداخلية للعراق ، بات يشكل علامة إستفهام كبيرة ؟؟.

 وبدلا من قطع العلاقات الدبلوماسية أو حتى إصدار بيانات إستنكار شديدة اللهجة ضد التوغل التركي في كردستان ، نجد العكس تماما ، مجاملات على حساب مصلحة الوطن وعلاقات مخابراتية مشبوهة ، وتبادل تجاري يفوق الـ20 مليار دولار سنويا !.. مما يعكس خللا كبيرا بالعلاقات الثنائية بين البلدين .

فكيف لدولة تحتل أجزاءا مهمة من شمالنا الحبيب ، وتنشر في ربوعه (35) قاعدة عسكري ، خلافا للقوانين وألاعراف الدولية وحسن الجوار ، أن تحظى بهذا (الدلال) ؟؟! ..

 تجتاح الحدود وتقصف المدن ، كيفما تشاء ، وعلاوة على ذلك فهي مرتع مهم لعصابات داعش ، ومطالبتهم العلنية لضم كركوك والموصل ، أضافة لتدخلها بشكل مباشر في الاصطفافات الطائفية ، وأمست العراب و(الآمر والناهي) لبعض الكتل السنية .

والعراق ليس المحطة الوحيدة التي عبثت الأصابع المخابراتية التركية دورا مخربا في شؤونه ، فقد لعبت في سوريا وليبيا ( شاطي باطي) .. مجازر يندى لها جبين الإنسانية ، وقوة غاشمة ، طامحة لسرقة خيرات الشعوب .. تسعى جاهدة لأحياء الامبراطورية العثمانية على حساب شعوب المنطقة .

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