الكاريكاتير

ريشة وقلم ..مستنقع الدونية في سياسة صدام التخوينية


علي عاتب ||

 

زرع النظام البائد بين طيات العقل الباطن ، بذرة الدونية ، لتنمو بظل ظروف نتنة متشابكة الأهداف ليحصد ثمرة التفرقة بين مكونات الشعب العراقي .. إذ لازالت حكايا التنمر والنكات المَجة ملازمة لاخواننا الكورد ، وقصص الجهل والانتقاص من أهل الجنوب ، بحيث وصل الأمر من التعبئة الماكرة آنذاك بأن يخجل الجنوبي الأصيل أن يذكر أصله ، وهكذا شمل التسقيط مناطق الغربية بأنهم أصحاب (كيف وطرب)، ونسبة التُهم التي طالتهم طفيفة مقارنة بالمكون الأكبر وباقي القوميات والطوائف .

وكل هذا التخوين جرى ضمن سياسية مدروسة لبث الفتنة والتفرقة بين أطياف الشعب الواحد ، لينصب لخدمة سياسة الدكتاتور صدام القمعية ، وكل من يتجرأ على نقد تلك السياسة الرعناء يواجه بالتُهم الجاهزة ، فأمسى الشعب بكل طوائفه في دائرة الاتهام ، إلا النخبة التكريتية العوجاء الحاكمة التي تتباهى بأصولهم المشكوك بأمرها .

وبقى هذا التصنيف الشيطاني المقرف عالق في ذاكرة البعض خصوصا من لبس الزيتوني وتشبع بأفكار الحكم الصدامي ، وبقي راسخا في أذهان المتصدين بالماء العكر أصحاب العقد الدونية .

وما كتبه (مهند نعيم) على سطح مستنقع ضحل ، يراقص ضفادع الخسة ، بكلمات سوقية رثة ، يداعب مخيلة أزلام النظام الساقط في هجوم بالغ الخطورة على مكونات الشعب العراقي ألاصيلة ، يأتي ضمن السياقات التي ذكرناها سلفا ، وهي تطفح فوق المياه الآسنة لتؤكد الحاجة الماسة لمعالجة العقول الفئوية المريضة والتأكيد على الترابط والوحدة لموزائيك ملون يجمع كل أبناء الشعب تحت مظلة واحدة .

                       

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ريشة وقلم ..مستنقع الدونية في سياسة صدام التخوينية
من الإنغلاق الى الإختناق .. العراق الآن.
ريشة وقلم..العواصف الترابية والحرب المخفية..!
ريشة وقلم ..الحقول إليجيك منها الغاز سدها وستريح
ريشة وقلم ..الصرخي .. يشد ويرخي..!
ريشة وقلم ..بلد المليون ( تكتك ) ...
ريشة وقلم..(التطبيع) دق بابنا..!
ريشة وقلم ..نايف كركري والجوق التآمري ..
كاريكاتير/ ريشة وقلم .على حس (الحرب) خفن يارجليه..!
ريشة وقلم ..الدب الروسي والمهرج الأوكراني ..
الاكثر مشاهدة في (الكاريكاتير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 79.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
اه : احسنت في وصف السيد السيستاني نعمة من اكبر النعم واخفاها !!!!! انه حسن العصر فالعدو متربص به ...
الموضوع :
شكر النعمة أمان من حلول النقمة
ازهار قاسم هاشم : السلام عليكم : لدي اعتراض بعدم شمولي بقانون خزينة الشهداء بابل علما انني قدمت الطلب كوني اخت ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ali alsadoon : احسنت استاذ . كلام دقيق وواسع المضمون رغم انه موجز .يجب العمل بهذه التوصيات وشكل فوري . ...
الموضوع :
خطوات للقضاء على التصحر وخزن المياه الوطنية 
رأي : لا اتفق فلم تثمر الفرص الا لمزيد من التسويف وعلى العكس نأمل بارجاع الانسيابية وعدم قبول الطلبة ...
الموضوع :
مقترحات الى وزير التربية ..
رسول حسن : احسنت بارك الله فيك. سمعت الرواية التالية من احد فضلاء الحوزة العلمية في النجف الاشرف : سأل ...
الموضوع :
يسأل البعض..!
رأي : الله يلعنهم دنيا واخرة والله يحفظ السيد من شرار الخلق اللي ممكن يستغلوهم اليهود ...
الموضوع :
بالفيديو .. تامر اليهود على الامام المفدى السيد السيستاني
Riad : تخرجة من كلية الهندسة وتعينت بعد معاناة دامت ٨ سنوات وجمعت مدخراتي ومساعدة الاهل وتزوجت ورزقني الله ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
حسن عطوان عباس الزيدي : رحم الله الشيخ الصدوق الصادق اسميه الصادق لانه عاش فتره متسلسة بعد استشهاد الامام الحسن العسكري والامام ...
الموضوع :
الشيخ الصدوق حياته وسيرته / الشيخ الصدوق رجل العلم والفضل والاجتهاد
رسول حسن : اولا منصب رئيس الجمهورية ليس من حقكم بل التنازلات جرأتكم على الاستحواذ عليه ثانيا انتم متجاهرون بالانفصال ...
الموضوع :
مهزلة المهازل ..... حزب البارزاني: طلبنا “عطوة” من المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان!
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
فيسبوك