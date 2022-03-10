الكاريكاتير

كاريكاتير/ ريشة وقلم .على حس (الحرب) خفن يارجليه..!


  علي عاتب ||   طبول الحرب تقرع في شرق أوروبا ووقع الدبكات تجري على رؤوس (المكاريد) بالعراق ..  سمفونية الموت يعزفها الموسيقار الروسي في صالات أوكرانيا ، لتلقي صداها في بطون الفقراء الخاوية من شدة العوز والفاقة في سوق العورة والكَيارة .  تعاملات تجارية تخرج من إطار المعقول لتقترب من (الفانتازيا السوداء) في الغوص في أزمات عالمية ، لا ناقة لنا فيها ولا جمل .  إذ يقترب بخطى حثيثة سعر الزيت من (4 آلاف دينار عراقي) بجهود تجار المواد الغذائية ، متعكزين على صعود عالمي لبورصة أسعار الحنطة والزيت تحديدا ، جراء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ، وهو في الحقيقة صعود لم يتجاوز 40 % ، فيما قفز الى ضعف السعر في الأسواق المحلية ؟؟!.. والغريب في الأمر حافظ على سعره في الأسواق الروسية ، إذ لم يتجاوز سعره الدولار الواحد فقط . وحسب المثل الشعبي الدارج (على حس الطبل خفن يارجليه) نجد التجار أول الراقصين والمطبلين لهم أصحاب محال المواد الغذائية ، ولوزارة التجارة حضور واسع في صالات (الردح) ، على حساب شعب إبتلى بمصائب شتى ليستقبل مصائب غيره . 

                                      

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