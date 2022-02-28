السلطان أردوغان واللعب بالأوطان ..  

كاريكاتير/ علي عاتب || الصمت المريب للساسة العراقيين من التدخل السافر للسلطان أردوغان بالشؤون الداخلية للعراق ، باتت تشكل علامة إستفهام كبيرة ؟؟.. وبدلا من قطع العلاقات الدبلوماسية أو حتى إصدار بيان إستنكار خجول ، نجد العكس تماما ، زيارات متبادلة رسمية وتبادل تجاري يفوق الـ20 مليار دولار سنويا !.. وهو ما يعكس خللا كبيرا بالعلاقات الثنائية بين البلدين . فكيف لدولة تحتل أجزاءا مهمة من شمالنا الحبيب ، ولها (35) قاعدة عسكري ، خلافا للقوانين وألاعراف الدولية وحسن الجوار ، أن تحظى بهذا (الدلال) ؟؟!.. تجتاح الحدود وتقصف المدن ، كيفما تشاء ، ومرتع مهم لعصابات داعش ، ومطالبتهم العلنية لضم كركوك والموصل ، أضافة لتدخلها بشكل مباشر في الاصطفافات الطائفية ، وأمست العراب و(الآمر والناهي) لبعض الكتل السنية . والأغرب من ذلك ، لم يكن الإستنكار والشجب الشعبي بمستوى الاحداث والخروقات المتكررة ، ولم نسمع عبارة (تركيا بره .. بره ..) تطلقها الافواه الغاضبة في ساحة التحرير ؟! . والعراق ليس المحطة الوحيدة التي عبثت الأصابع المخابراتية التركية دورا مخربا في شؤونه ، فقد لعبت في سوريا وليبيا ( شاطي باطي) .. مجازر يندى لها جبين الإنسانية ، وقوة غاشمة ، طامحة لسرقة خيرات الشعوب .. تسعى لأحياء الامبراطورية العثمانية مع حلول عام 2023 وتطلق العنان لمساعيها التوسعية ، بعد نفاذ معاهدة لوزان .



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