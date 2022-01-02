ريشة وقلم ..تيتي تيتي مثل ما رحتي إجيتي ..

علي عاتب || وقد حل بنا الرحال في ضيافة عام جديد ، بعد رحلة شاقة ، مثقلة الخطوات ، وأقدام مرتجفة غير مستقرة على رمال السياسية المليء بالتقلبات ، مشلولة الخدمات ، مكبلة بالاحباطات ، في جعبتها الكثير من الخسائر والانهزامات ، في مسار خطه أتباع المحتل الأمريكي الغمان ، ونفذه بعض السياسيين الثولان . وقد إجتزنا عام (2021) بين المآسي والحرمان ، وآمسى في خبر كان ، رغم إنقطاع التيار الكهربائي السافر، وشحة الماء الجائر .. ورغم زيادة أعداد السياسيين المحتالة ، والتضخم والبطالة ، وأصبح قوت المكاريد من الزبالة ، والتسوق من البالة .. ورغم غلاء الأسعار ، وجفاف الأنهار ، وقلة الامطار، وإنتشار الفسادين الأشرار.. ورغم قلة الأموال والأرزاق ، واللجوء لبلاد الواق واق ، وإرتفاع حالات الطلاق.. ورغم الدخل المالي المحدود ، والحزام المشدود ، والفم المسدود.. ورغم تفشي فايروسات كورونا الطماعة ، ونقص المناعة ، والاقتراب من المجاعة ، كاننأ إقتربنا من قيام الساعة . ويقينا سوف يكون التغيير طفيفا بالعام الجديد .. فقط في (الرزنامة) تغيير بألارقام والتواريخ ، وتبقى جموع الفقراء جوعانة ، والطبقة السياسية متخمة بالثروات غركانة ، وسوف ينطبق عليها المثل الشعبي : (تيتي تيتي مثل مارحتي إجيتي) ، كما في سابق السنوات ، وعهود الحكومات . وسيبقى الواقع السياسي يدور في أروقة المحاصصة الفاشلة ، ويداور نفس الوجوه الكالحة ، وكذلك الحال للواقع الاقتصادي والوضع المعاشي ، طالما بقي خمط إقتصاديات الأحزاب والتيارات السياسية ماشي ، في نهب المال العام من قبل الحواشي . وفي الختام نقول : (دوام الحال من المال)، ليقضى الله أمرا كان مفعولا . ـــــــــ



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