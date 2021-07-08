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كاريكاتير /ريشة وقلم ..تطبيق المادة (4/ فرهود) على وزارة الارهباء


 

علي عاتب ||

 

تحالف بعض التيارات السياسية مع التيار الكهربائي ، لتكوين تيارا (كهروسياسيا) ، يطيح بكل الآمال بمستقبل أفضل، وحياة مستقرة تضمن معيشة كريمة للمواطن العراقي .

تحالف كبير ينتج عنه ذوبان وإنصهار الفقراء بعد تحلل أجسادهم جراء (القهر والضيم الحكومي) متحولين الى بترول يكون عونا لأبناء الأسر الحاكمة على المدى البعيد .

تيارات الظلام تسلب المواطن (المكرود) حقوقة ، وتجرد بلدنا العزيز من فرص التقدم، وصار لازما معالجة هذا الملف الشائك والوقوف الجاد لتفكيك زمر (عتاوي الفساد)، فلابد من تشريع مادة قانونية تحت مسمى (4 فرهود) إسوة بالمادة (4إرهاب) ، لكل من شارك بجريمة ملف الطاقة الكهربائية المتعثر ، وبحق الكادر الفاسد الذي يعشعش في جحور وزارة الكهرباء والذين حولوها الى (وزارة الارهباء).. ترهبنا بانقطاعات متكررة للتيار المتذبذب أصلا ، ويحطمون العامل النفسي للمواطن، ويدمرون المصالح العامة ، إضافة لاستنزاف ميزانية الدولة بمبالغ فلكية كبيرة ، قدرتها لجنة برلمانية بأكثر من 100 مليار دولار، علاوة على ذلك لابد من التحرر من قرار الهيمنة الامريكية على ملف الطاقة الرافض لدخول شركات عالمية لتأهيل واقع الكهرباء الوطنية المتردي .

وبات التيار الكهربائي يحمل المليارات من الدولارات الى جيوب الـ (المفرهدين الاجلاء)، فيما يحمل ظلاما دامسا يخيم على أنحاء كثيرة من الحياة بالعراق ، وهذه الكلف المالية تعادل :-

_ إقامة ١١ مشروعا مشابها لمشروع بسماية السكني .

_ بناء ٢٥ برجا على غرار برج خليفة .

_ بناء٤٠ حقلا للطاقة الشمسية (تغطي كل إحتياجات العراق من الطاقة الكهربائية، وتصدير الفائض منها ).

 _ بناء 70 مصنعا لانتاج السيارات بامكانيات متطورة، كما في مصانع شركة (بي أم دبل يو).. كل مصنع ينتج ١٥٠ الف سيارة سنويا.

وبالرغم من هذا كله ، لانريد منكم مصانع سيارات، ولا أبراج عاليه ، لأننا تأكدنا بأن وجودكم  في سدة الحكم إنما للثراء على حساب عامة الشعب ، ولخدمة أحزاب وتيارات السلطة ، نريد فقط إستحقاقنا الإنساني في العيش بعيدا عن عتمة الليل ، ونسمات هواء بارد تقينا من حر لاهب (شعل أبو أبونا).  

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