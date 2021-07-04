الكاريكاتير

كاريكاتير/ ريشة وقلم..لقاح الوطنية علاج ناجع لازمة الكهرباء  


 

علي عاتب ||

 

فايروس كورونا يصيب المنظومة الكهربائية ويعطل رئة العراق التنفسية ، ويدمر خلايا الأمل باستعادة الحياة الطبيعية بشكل تام .. ومناشدات لهيئة النزاهة للتدخل وتوفير قناني أوكسجين الشرف بالسرعة الممكنة لتدارك الفاجعة، وضرورة بتر مجسات فايروس الأحزاب الحاكمة في (الخمط والشفط)، والحيلولة دون تفشي الجائحة في جسد الوطن المبتلى بحاضنات الجهل وميكروبات الفساد .

وقد دعت خلية الازمة، السادة المسؤولين في المؤسسات الحكومية، الإلتزام بإرتداء كمامة العفة، والابتعاد عن الرشى المعدية ، والكومشنات التي تضعف المناعة ، وتناول الأكل الصحي الذي يحتوي على نسبة عالية من بروتينات الصفات الحسنة ، وفيتامينات الاخلاق الحميدة، والابتعاد عن التجمعات الحزبية والكتل السياسية، لأنها بؤر تدور حولها الكثير من الشبهات بتلوثها بفايروس الفرهود المنظم الذي يبطش بأركان المؤسسات الحكومية ..

ودعت الى أخذ لقاح الوطنية ، بجرعتين ، الجرعة الأولى مخافة الله ، والجرعة الثانية حب الوطن .

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